Подобные тренировки в регионе проводятся регулярно
Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
В Курске в гостинице «Центральная» прошла учебная тренировка, сообщили в ГУ МЧС. В ней приняли участие четыре единицы пожарной техники, порядка десяти человек личного состава.
Согласно легенде, в одном из номеров здания произошел пожар. Огнеборцы спасают людей, не дают пламени распространиться, в короткие сроки ликвидируют условный пожар.
В ходе тренировки проверили готовность к действиям администрации гостиницы, огнеборцев к тушению пожара, взаимодействие служб при реагировании на пожары и происшествия.
Подобные тренировки в регионе проводятся регулярно, это позволяет пожарно-спасательным подразделениям находиться в высокой степени боевой готовности.