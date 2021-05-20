Подобные тренировки в регионе проводятся регулярно Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В Курске в гостинице «Центральная» прошла учебная тренировка, сообщили в ГУ МЧС. В ней приняли участие четыре единицы пожарной техники, порядка десяти человек личного состава.

Согласно легенде, в одном из номеров здания произошел пожар. Огнеборцы спасают людей, не дают пламени распространиться, в короткие сроки ликвидируют условный пожар.

В ходе тренировки проверили готовность к действиям администрации гостиницы, огнеборцев к тушению пожара, взаимодействие служб при реагировании на пожары и происшествия.

Подобные тренировки в регионе проводятся регулярно, это позволяет пожарно-спасательным подразделениям находиться в высокой степени боевой готовности.