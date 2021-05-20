В Курске на Республиканской горел гараж

В гараже закоптились два автомобиля - УАЗ и «Тойота» Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

19 мая в 21:12 в Курске на улице Республиканской загорелся гараж, сообщили в ГУ МЧС по Курской области. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 5, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Возгорание локализовали в 21:20, ликвидировали полностью - в 21:25. В кирпичном гараже площадью 70 квадратных метров огонь закоптил стены, повредил металлическую пристройку, потолочное перекрытие пристройки.

В гараже закоптились два автомобиля - УАЗ и «Тойота», вещи б/у и автоприцеп. Из людей никто не пострадал.

Пожар тушили 14 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС девять человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.