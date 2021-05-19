Банковские сбережения курян за год увеличились на 3,6%

К началу апреля общая сумма банковских вкладов жителей Курской области достигла 134 млрд рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

К началу апреля общая сумма банковских вкладов жителей Курской области достигла 134 млрд рублей. Годовой прирост составил 3,6%. Увеличение объемов размещаемых вкладчиками средств наблюдалось как по рублевым вкладам, так и в иностранной валюте, сообщает Банк России.

Банк России обращает внимание на то, что часто финансовые организации в одних и тех же разделах своих сайтов и мобильных приложений предлагают клиентам информацию как о традиционных вкладах, так и о комбинированных инвестиционных продуктах. Предложения по инвестпродуктам, как правило, предусматривают, что часть денег клиента идет на вклад, а другая – в инвестиционный инструмент, например страхование жизни, брокерский счет или в доверительное управление. При этом деньги, вложенные в инвестиционную часть комбинированного продукта, остаются незастрахованными, да и доходность по этим продуктам не гарантирована.

- Для курян традиционные вклады остаются популярным инструментом сбережений. Основную их часть - 90 процентов - куряне предпочитают хранить в рублях. Кроме того, это единственный инструмент с гарантированной доходностью, который еще и застрахован государством, – напомнил управляющий Отделением Курск Банка России Евгений Овсянников.