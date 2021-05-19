Более полутора тысяч курян пойдут в армию в этот призыв

В регионе проходит призывная кампания Фото: Светлана ВОЛКОВА

Более 1500 молодых людей из Курской области поступят на службу в разные рода войск. Это не только 18-летние парни, но и те, кто сейчас заканчивает вузы и ссузы и получает профессиональное образование.

Призывная кампания проходит в условиях пандемии. Многие призывники принимают решение вакцинироваться. Они минуют два барьерных рубежа: призывной пункт в муниципальном образовании и областной сборный пункт, что позволяет не допустить распространения заболевания в воинских частях страны, сообщает администрация региона.