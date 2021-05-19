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Политика19 мая 2021 19:42

Более полутора тысяч курян пойдут в армию в этот призыв

Кампания проходит в условиях пандемии
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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В регионе проходит призывная кампания

В регионе проходит призывная кампания

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Более 1500 молодых людей из Курской области поступят на службу в разные рода войск. Это не только 18-летние парни, но и те, кто сейчас заканчивает вузы и ссузы и получает профессиональное образование.

Призывная кампания проходит в условиях пандемии. Многие призывники принимают решение вакцинироваться. Они минуют два барьерных рубежа: призывной пункт в муниципальном образовании и областной сборный пункт, что позволяет не допустить распространения заболевания в воинских частях страны, сообщает администрация региона.

Армия и безопасность