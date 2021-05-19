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Происшествия19 мая 2021 18:29

Проблемы с электроснабжением в Курске пообещали решить за десять дней

Микрорайон Северный в этом году уже пять раз оставался без света
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Новую подстанцию предложили построить за счет инвестиций

Новую подстанцию предложили построить за счет инвестиций

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В мэрии Курска рассмотрели проблему электроснабжения в микрорайоне Северном, сообщили в горадминистрации.

- Из-за перепада напряжения электроэнергия, которая генерировалась в сетях, перебрасывается на генератор, происходит его детонация и отключение. Были приглашены специалисты, которые установили причины срабатывания автоматики. Все должно быть устранено в течение 10 дней, - сказал генеральный директор ТЭСК «Теплоэнергосбытовой компании» Валерий Ноздрачев.

Мэр Виктор Карамышев предложил совместно ПАО «МРСК-Центра» - «Курскэнерго» и компании «Севэнерго» проработать предложения о включении в инвестиционную программу новой подстанции.

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