Проблемы с электроснабжением в Курске пообещали решить за десять дней

Новую подстанцию предложили построить за счет инвестиций Фото: Светлана ВОЛКОВА

В мэрии Курска рассмотрели проблему электроснабжения в микрорайоне Северном, сообщили в горадминистрации.

- Из-за перепада напряжения электроэнергия, которая генерировалась в сетях, перебрасывается на генератор, происходит его детонация и отключение. Были приглашены специалисты, которые установили причины срабатывания автоматики. Все должно быть устранено в течение 10 дней, - сказал генеральный директор ТЭСК «Теплоэнергосбытовой компании» Валерий Ноздрачев.

Мэр Виктор Карамышев предложил совместно ПАО «МРСК-Центра» - «Курскэнерго» и компании «Севэнерго» проработать предложения о включении в инвестиционную программу новой подстанции.