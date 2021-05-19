Под Курском нашли артснаряд

Снаряд вывезли на полигон Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 мая в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны в селе Рогозна Дмитриевского района, сообщает МЧС региона.

На место выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Артиллерийский снаряд 105 мм изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.