В Курске стартует городской этап Летнего фестиваля "ГТО"

Участники будут соревноваться в беге, отжиманиях, подтягивании из виса на высокой перекладине Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 мая в 10.00 на Боевке стартует городской этап Летнего фестиваля «ГТО» среди курских школьников, сообщили в администрации региона.

Участники будут соревноваться в беге, отжиманиях, подтягивании из виса на высокой перекладине, наклонах вперед с прямыми ногами.

Ребят, занявших первые, вторые и третьи места в личном абсолютном первенстве среди юношей и среди девушек (мальчиков и девочек) по каждой возрастной ступени наградят медалями и дипломами.