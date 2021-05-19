Данные курских школьников включили в Государственную информационную систему

Главная цель ресурса – помочь организациям, которые работают с талантливыми детьми, сказали в обладминистрации Фото: Светлана ВОЛКОВА

1996 курских школьников включены в Государственную информационную систему «Ресурс об одаренных детях». Сведения о школьниках вносятся по результатам их участия в федеральных мероприятиях – олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных и творческих состязаниях, сообщил ив администрации региона.

- Главная цель ресурса – помочь организациям, которые работают с талантливыми детьми, в их поиске, поддержке и дальнейшем сопровождении. Инициатор его создания – Образовательный Фонд «Талант и успех», который в 2015 году учредил в Сочи образовательный центр «Сириус», - пояснили в Доме Советов.

В Курской области по модели «Сириуса» работает региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Успех». В регионе есть также 42 центра «Точка роста», 2 стационарных и мобильные технопарки «Кванториум».