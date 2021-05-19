В Курске пройдет концерт классической музыки

Образцового симфонического оркестра детской школы искусств №1 им. Г.В. Свиридова выступит в филармонии Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 мая в 18.00 всех любителей классической музыки приглашают в Курскую государственную филармонию (ул. Перекальского, 1), где состоится юбилейный концерт Образцового симфонического оркестра детской школы искусств №1 им. Г.В. Свиридова под управлением Татьяны Сергеевой.

В программе концерта прозвучат произведения А. Хачатуряна, А. Вивальди, К.Келлинга, С.Глюка, Д.Пуччини, Ж.Бизе, И.Штрауса, Р.Гальяно, И.Шварца, А.Зацепина, Э.Артемьева.

Вход свободный.