Курские школьники смогут принять участие в IT-лагере дистанционно

Образовательный интенсив будет проходить с 7 по 18 июня Фото: Светлана ВОЛКОВА

Этим летом в IT-CUBE.КУРСК снова будет работать IT-лагерь ЦИФРАГРАД, сообщили в администрации региона.

Образовательный интенсив будет проходить с 7 по 18 июня в дистанционном формате для детей 8-16 лет бесплатно.

Для записи на первую летнюю дистанционную смену необходимо подать заявку и согласие на обработку персональных данных на электронную почту почту itcube46@gmail.com с пометкой "ЦИФРАГРАД", указав в заявке одно из направлений обучения.

Поспешите, количество мест ограничено. Заявки на участие принимаются до 1 июня 2021 года.