Сейчас по делу проводятся следственные действия Фото: Из архива "КП"

В Курской области по факту гибели выпавшего из окна ребенка возбудили уголовное дело, сообщили в СК. 44-летнюю курянку подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Напоминаем, ЧП произошло 16 мая в Железногорске на улице Ленина. Подозреваемая находилась со своей малолетней дочерью в квартире на пятом этаже.

Женщина открыла створку окна и поставила ребенка на внутренний подоконник. Курянка не смогла удержать девочку и она выпала на улицу. От полученных телесных повреждения малышка скончалась в больнице.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.