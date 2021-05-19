Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 мая 2021 13:55

В Курской области по факту гибели выпавшего из окна ребенка возбудили уголовное дело

Мать подозревают в причинении смерти по неосторожности
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас по делу проводятся следственные действия

Сейчас по делу проводятся следственные действия

Фото: Из архива "КП"

В Курской области по факту гибели выпавшего из окна ребенка возбудили уголовное дело, сообщили в СК. 44-летнюю курянку подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Напоминаем, ЧП произошло 16 мая в Железногорске на улице Ленина. Подозреваемая находилась со своей малолетней дочерью в квартире на пятом этаже.

Женщина открыла створку окна и поставила ребенка на внутренний подоконник. Курянка не смогла удержать девочку и она выпала на улицу. От полученных телесных повреждения малышка скончалась в больнице.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

ЧП