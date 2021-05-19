Мероприятие стартует накануне школьных каникул Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 20 мая в Курской области стартует профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Инспекторы ГИБДД посетят родительские собрания, приуроченные к окончанию учебного года, напомнят правила безопасного поведения детей на дорогах, акцентируют внимание родителей на необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Особое внимание уделят правилам езды на двухколесном транспорте: детям до 14 лет запрещено передвигаться на велосипедах по проезжей части дорог; мопедами, скутерами, мотороллерами можно управлять с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории "М" или любой другой категории. Управлять мотоциклом можно с 18 лет при наличии водительского удостоверения категории "А".