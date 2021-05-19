62 человека заболели коронавирусом в Курской области за сутки

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 769 человек
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
На утро 19 мая в Курской области всего зарегистрировано 37 687 (+62) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 769 человек, на ИВЛ – 53 (7 – инвазивная, 46 – неинвазивная).
На сегодняшний день скончались 775 (+4; мужчины 65, 68 лет; женщины 65, 69 лет) человек причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +34
Беловский +7
Глушковский +7
Медвенский +4
Дмитриевский +3
г. Обоянь +2
г. Фатеж +2
Большесолдатский +1
Обоянский +1
Фатежский +1.