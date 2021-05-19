62 человека заболели коронавирусом в Курской области за сутки

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 769 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 19 мая в Курской области всего зарегистрировано 37 687 (+62) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 769 человек, на ИВЛ – 53 (7 – инвазивная, 46 – неинвазивная).

На сегодняшний день скончались 775 (+4; мужчины 65, 68 лет; женщины 65, 69 лет) человек причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +34

Беловский +7

Глушковский +7

Медвенский +4

Дмитриевский +3

г. Обоянь +2

г. Фатеж +2

Большесолдатский +1

Обоянский +1

Фатежский +1.