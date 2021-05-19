Под Курском в Глушково горело техническое помещение

К ликвидации пожара привлекались 18 человек, шесть единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 14:56 18 мая в Службу спасения по Курской области поступило сообщение о загорании в техническом помещении на улице Ленина в поселке Глушково Глушковского района.

На место происшествия выехали пожарные ПЧ № 24 Глушковского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Загорание локализовано в 15:04, ликвидировано в 15:08. Огонь повредил кладовку на площади девять квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекались 18 человек, шесть единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.