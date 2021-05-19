Курские спасатели предупреждают о сильном ветре с грозами

Спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности во время непогоды Фото: Яна ШЕЛЕСТ

19 мая с 12-13 часов с сохранением в течение дня в Курской области местами ожидаются грозы, порывы-восточного ветра усилятся до 15-20 м/с.

Спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

В случае беды нужно звонить в «Службу спасения» по номеру 112.