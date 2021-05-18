В Курской области прошли соревнования по спутникостроению

В соревнованиях участвовали девять команд Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 11 по 16 мая в Курской области проходили соревнования по спутникостроению «Курский CanSat», это региональный этап Всероссийского чемпионата «Воздушно-инженерная школа».

В соревнованиях участвовали девять команд из Курска, Щигровского, Большесолдатского, Обоянского и Суджанского районов. Каждая сконструировала и изготовила микроспутник, оснастила его датчиками приема-передачи информации. С помощью студентов и участников клуба «СПОРАДИК» ребята создали наземный пункт приема данных.

На территории аэродрома Курского аэроклуба команды запустили свои спутники. Все они успешно стартовали, поднялись на высоту 200 метров и штатно приземлились. Во время полета датчики передавали на землю информацию о состоянии атмосферы. Участники расшифровали полученные данные и защитили проекты.

По итогам соревнований I место заняла команда NDS из Суджанского района, II место – команда «СПОРАДИК-ЮНИОР» из Курска, III место – команда «АСТРОНАВТЫ» из Щигров.

Победители примут участие во Всероссийском чемпионате «Воздушно-инженерная школа» в 2022 году.