Под Курском иномарка попала под КАМАЗ

Аварии происходят в регионе ежедневно Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 18 мая в 16.42. 24-летний водитель КАМАЗа с прицепом ехал со стороны поселка Щетинка по улице Дубровинского в направлении улицы Фрунзе. Напротив дома 91 по улице Дубровинского он стал поворачивать налево и не предоставил преимущество в движении.

В результате КАМАЗ врезался в "Шевроле", за рулем которого был 32-летний водитель. В ДТП пострадал водитель иномарки, рассказали в ГИБДД. Ему оказана медпомощь на месте аварии.

Оба водителя трезвы. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.