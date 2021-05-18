В Курске устраняют последствия сильного ветра

В городе ветер сломал несколько деревьев и сухие ветки Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как рассказал заместитель председателя комитета городского хозяйства Алексей Вяткин, 17 мая было объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра достигали 20 м/секунду. За сутки оперативные дежурные ЕДДС города приняли 32 обращения о аварийных ситуациях, связанных с падением деревьев и сухих веток, представляющих угрозу.

- Сейчас мы проводим работы по ликвидации последствий неблагоприятных метеоусловий. На все аварийные ситуации выезжают сотрудники городского Управления по делам ГО и ЧС, - сказал он.

По Правилам благоустройства содержание зеленых насаждений, в том числе и уборка упавших деревьев осуществляется собственниками участка. На территории многоквартирных домов уборка деревьев должна быть обеспечена собственниками помещений или по их поручению ТСЖ, ЖСК, управляющими компаниями. Деревья в охранных зонах сетей и коммуникаций должны содержать и убирать владельцы этих инженерных сооружений, сказали в мэрии.