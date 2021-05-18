В Курской областной больнице закрыли ковид-отделение

После выписки пациентов провели дезинфекцию и переоборудовали помещения Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской областной клинической больнице закрыли отделение для больных новой коронавирусной инфекцией. Оно функционировало на базе пульмонологического отделения, куда сейчас возобновлена плановая госпитализация.

Отделение на 48 мест было открыто в ноябре прошлого года в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Принимали больных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Более чем за полгода здесь вылечили свыше 400 человек. После выписки пациентов провели дезинфекцию и переоборудовали помещения.

На данный момент для больных с подозрением на ковид-инфекцию предусмотрено 20 коек в приемном отделении №2 и 5 коек в отделении реанимации и интенсивной терапии. Там проходят лечение больные, которым необходима специализированная помощь в условиях медучреждения.