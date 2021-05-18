Из курской больницы в Москву на вертолете доставили 13-летнего подростка

Это уже второй вылет санитарного вертолета

18 мая утром из Курской областной больницы в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника Рошаля) вертолетом санитарной авиации доставили 13-летнего подростка.

Мальчик получил серьезную сочетанную травму в результате ДТП в Железногорском районе. Курские медики успешно доставили больного для дальнейшего лечения в федеральном центре, сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Это уже второй вылет санитарного вертолета. Вчера в областную больницу из Большесолдатского района медики доставили пациентку со сложными травмами.