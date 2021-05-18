Дожди, грозы и град: курян предупредили об ухудшении погоды

Температура по области ночью составит +11…+16 градусов тепла, днем +16…+21 градус Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На смену жаре, которая царит в Курской области уже несколько дней, придут дожди с грозами и градом, сообщили в ГУ МЧС. С вечера 18 мая и в течение суток в регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем ожидаются также кратковременные дожди, местами сильные. Местами гроза, днем с градом. Ветер юго-восточный 8-13, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью составит +11…+16 градусов тепла, днем +16…+21 градус.