В Курске на Дзержинского уложат тактильную плитку

Уже демонтировано 85 процентов бортового камня Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске продолжается ремонт улицы Дзержинского. Здесь меняют дорожное покрытие от Энгельса до Красной площади. Протяженность объекта – 2,2 километра.

На сегодняшний день выполнено фрезерование старого покрытия, сейчас дорожники меняют бордюры. Уже демонтировано 85 процентов бортового камня. Всего предстоит установить 4 650 метров

Для маломобильных граждан на тротуарах уложат тактильную плитку. Также планируют установить сигнальные столбики со светоотражающими элементами возле Центрального рынка.

Завершить ремонт планируют до конца июня.