В Курске на Дзержинского уложат тактильную плитку

Уже демонтировано 85 процентов бортового камня
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
В Курске продолжается ремонт улицы Дзержинского. Здесь меняют дорожное покрытие от Энгельса до Красной площади. Протяженность объекта – 2,2 километра.
На сегодняшний день выполнено фрезерование старого покрытия, сейчас дорожники меняют бордюры. Уже демонтировано 85 процентов бортового камня. Всего предстоит установить 4 650 метров
Для маломобильных граждан на тротуарах уложат тактильную плитку. Также планируют установить сигнальные столбики со светоотражающими элементами возле Центрального рынка.
Завершить ремонт планируют до конца июня.