За сутки диагноз «ковид» подтвердился у 63 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 791 человек
Фото: Из архива "КП"
На утро 18 мая в Курской области всего зарегистрировано 37 625 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 63 человека заболели за последние сутки, сообщили в оперштабе.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 791 человек, на искусственной вентиляции легких – 50.
На сегодняшний день скончались 771 человек, пятеро – за последние сутки.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +23
Хомутовский +6
Золотухинский +5
г. Щигры +4
г. Железногорск +4
Глушковский +3
Курский +3
г. Обоянь +3
г. Суджа +3
Октябрьский +2
Тимский +2
г. Льгов +1
Солнцевский +1
Суджанский +1
Фатежский +1
Железногорский +1.