За сутки диагноз «ковид» подтвердился у 63 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 791 человек Фото: Из архива "КП"

На утро 18 мая в Курской области всего зарегистрировано 37 625 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 63 человека заболели за последние сутки, сообщили в оперштабе.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 791 человек, на искусственной вентиляции легких – 50.

На сегодняшний день скончались 771 человек, пятеро – за последние сутки.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +23

Хомутовский +6

Золотухинский +5

г. Щигры +4

г. Железногорск +4

Глушковский +3

Курский +3

г. Обоянь +3

г. Суджа +3

Октябрьский +2

Тимский +2

г. Льгов +1

Солнцевский +1

Суджанский +1

Фатежский +1

Железногорский +1.