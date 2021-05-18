В Курске пройдет заключительный концерт, посвященный творчеству Высоцкого

В программе прозвучат известные и всеми любимые песни

21 мая в 19.00 в концертно-творческом центре «Звездный» состоится музыкально-поэтический вечер «Я, конечно, вернусь...», посвященный творчеству Владимира Высоцкого.

В программе прозвучат известные и всеми любимые песни и стихи легендарного барда в исполнении эстрадного оркестра под руководством Василия Кравченко и артистов КТЦ «Звездный».

Цена билета - 100 рублей. Забронировать билеты можно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по номерам: 54-82-25, 8-999-609-05-05.