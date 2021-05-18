В Знаменском монастыре Курска прошли учения

Площадь условного пожара составила около 300 квадратов Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Курские пожарные провели пожарно-тактическое занятие на территории Знаменского монастыря, сообщили в ГУ МЧС. Согласно легенде, возгорание произошло в зале для богослужений.

Огонь распространился в считанные секунды, возникло плотное задымление, высокий температурный режим. Площадь условного пожара составила около 300 квадратов.

Огнеборцы справились с огнем за 30 минут. Во время занятия были отработаны действия работников здания, которые вызывают пожарную охрану, организуют эвакуацию людей, силами ДПД приступают к тушению.