23 мая в Курске пройдет «Российский Азимут-2021»

В соревнованиях примут участие около тысячи человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

23 мая в курском парке «Боева дача» пройдут Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2021». В них примут участие около тысячи человек в разных возрастных группах.

Победители соревнований получат медали, дипломы и призы от Министерства спорта Российской Федерации, комитета по физической культуре и спорту Курской области.

Положение о проведении соревнований размещено на сайте регионального комитета по физической культуре и спорту https://sportcom46.ru/. Комиссия по допуску на соревнования работает с 17 по 21 мая с 10:00 до 17:00 в управлении по организации и проведению спортивных мероприятий, тел.: 730-721.