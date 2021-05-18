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Спорт18 мая 2021 10:46

23 мая в Курске пройдет «Российский Азимут-2021»

Соревнования состоятся на Боевке
Яна ШЕЛЕСТ
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В соревнованиях примут участие около тысячи человек

В соревнованиях примут участие около тысячи человек

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

23 мая в курском парке «Боева дача» пройдут Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2021». В них примут участие около тысячи человек в разных возрастных группах.

Победители соревнований получат медали, дипломы и призы от Министерства спорта Российской Федерации, комитета по физической культуре и спорту Курской области.

Положение о проведении соревнований размещено на сайте регионального комитета по физической культуре и спорту https://sportcom46.ru/. Комиссия по допуску на соревнования работает с 17 по 21 мая с 10:00 до 17:00 в управлении по организации и проведению спортивных мероприятий, тел.: 730-721.