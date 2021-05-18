Под Курском чуть не сгорела ферма

Сильный ветер способствовал молниеносному распространению огня Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

17 мая днем в «Службу спасения» поступило сообщение о том, что на ферме в селе Износково Льговского района загорелась солома. Первыми на место ЧП прибыли сельские добровольцы и добровольная пожарная команда Льговского района.

Площадь пожара составила примерно сто квадратов. Добровольцы с помощью трактора с водой, поливомоечной машины и первичных средств пожаротушения оперативно справились с огнем и предотвратили его распространение. Сто лошадей и телят, находившихся на ферме, были спасены.

— К тому моменту, как мы прибыли на место пожара, добровольцы проводили проливку очагов, - рассказал заместитель начальника 10 пожарно-спасательной части по охране г. Льгова и Льговского района ГУ МЧС по Курской области Андрей Рыбкин, - часть находится на расстоянии 30 километров от фермы.

Как оказалось солома загорелась из-за короткого замыкания. Сильный ветер способствовал молниеносному распространению огня.