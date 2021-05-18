Курский вертолет санавиации совершил первый вылет

За состоянием пациентки в воздухе следила бригада медиков

В Курской области вертолет санитарной авиации совершил первый вылет. В областную больницу из Большесолдатского района медики доставили пациентку со сложными травмами. Курские врачи работали вместе с главврачом Национальной службы санитарной авиации Андреем Переведенцевым.

«Продуманная эргономика вертолетной техники для медицинских целей позволяет удобно выгрузить и загрузить пациента. На борту – современная палата реанимации в небе. Медоборудование здесь установлено достойное. Есть и кювез, с помощью которого можно транспортировать младенцев», - рассказал Андрей Переведенцев.

За состоянием пациентки в воздухе следила бригада медиков, прошедшая предполетный инструктаж.

«Считается, что важно оказать помощь экстренному пациенту в течение первых 60 минут, это называется «золотой час». Санитарная авиация помогает сделать медицинскую помощь доступнее и позволит увеличить число спасенных жизней», - отметил главный врач Курской областной больницы Владимир Луценко.