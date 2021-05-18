Под Курском нашли минометную мину

Саперы изъяли боеприпас калибром 82 мм Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Под Курском в селе 2-е Поныри Поныровского района обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны, сообщили в ГУ МЧС.

На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы и полиция. Саперы изъяли боеприпас калибром 82 мм и вывезли его на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

— В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов, - напоминают курянам спасатели.