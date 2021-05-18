На Курскую область надвигается гроза

Ветер усилится до 15-20 м/с Фото: Яна ШЕЛЕСТ

18 мая с 9-11 часов и в течение дня в Курской области местами пройдут дожди с грозами, ветер усилится до 15-20 м/с, предупреждают курян в ГУ МЧС.

Спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

В случае беды нужно звонить в "Службу спасения" по номеру 112.