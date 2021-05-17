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Происшествия17 мая 2021 20:49

В курском микрорайоне Северный с начала года пять раз отключали свет

В последний раз ЧП произошло 16 мая
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Местные власти пообещали разобраться с перебоями в электроснабжении

Местные власти пообещали разобраться с перебоями в электроснабжении

Фото: Светлана ВОЛКОВА

К решению проблем электроснабжения в микрорайоне Северном подключат Ростехнадзор и Росстандарт, сообщили в администрации региона. Электроэнергию в микрорайон поставляет ТЭЦ АО «Теплоэнергосбытовая компания», которая работает в комбинированном режиме: вырабатывает тепловую и электрическую энергию. В свою очередь, ТЭЦ запитана от двух подстанций – «Сапогово» и «Пригородная», принадлежащих ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго».

- При нарушении энергоснабжения от питающих подстанций автоматика ТЭЦ отключает часть генерирующего оборудования, для запуска которого требуется определенное время. Электроснабжение на проспекте Дериглазова 16 мая отключилось из-за сбоя на сетях подстанций и на ТЭЦ. Это уже пятый случай в текущем году, - сказали в обладминистрации.

ЧП