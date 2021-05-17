В курском микрорайоне Северный с начала года пять раз отключали свет

Местные власти пообещали разобраться с перебоями в электроснабжении Фото: Светлана ВОЛКОВА

К решению проблем электроснабжения в микрорайоне Северном подключат Ростехнадзор и Росстандарт, сообщили в администрации региона. Электроэнергию в микрорайон поставляет ТЭЦ АО «Теплоэнергосбытовая компания», которая работает в комбинированном режиме: вырабатывает тепловую и электрическую энергию. В свою очередь, ТЭЦ запитана от двух подстанций – «Сапогово» и «Пригородная», принадлежащих ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго».

- При нарушении энергоснабжения от питающих подстанций автоматика ТЭЦ отключает часть генерирующего оборудования, для запуска которого требуется определенное время. Электроснабжение на проспекте Дериглазова 16 мая отключилось из-за сбоя на сетях подстанций и на ТЭЦ. Это уже пятый случай в текущем году, - сказали в обладминистрации.