Курян приглашают на киноквартирник

Курян ждут 19 мая Фото: предоставлено организаторами

Майский киноквартирник на Зеленой уже не за горами! Вечер обещает быть очень трогательным и вдохновляющим под стрекот пленочного кинопроектора.

Специально для этого показа выбрали драму на пленке режиссера Юрия Ильенко «Праздник печеной картошки» 1976 года. Вечер начнется с песен под гитарный аккомпанемент в исполнении Марии Юзепольской.

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о жизни-подвиге, благородстве и самопожертвовании простой русской женщины с огромным сердцем Александры Деревской, матери-героини, единственной в мире, которая воспитала 48 детей-сирот.

Пережившая две войны, она всю свою жизнь стремилась помочь нуждающимся людям. С 1939 она с мужем брала на воспитание детей-сирот, родители которых погибли на фронте или умерли с голода. Несмотря на военное положение в стране и материальные трудности, ни один ребенок в ее семье не был обделен вниманием. Среди них были дети самых разных национальностей. У каждого ребенка была своя вера, но главной традицией в семье осталась картошка, приготовленная в печи на день рождение Деревской. И даже после смерти женщины дети собирались вместе и подавали на стол любимое мамино блюдо.

Режиссеру Ильенко удалось замечательно передать дух той эпохи и показать характер сильных женщин военного времени, которые справлялись с самыми тяжелыми задачами.

Мероприятие пройдет 19 мая в 19:00.

Адрес: Зеленая, 32 (Курский киновидеофонд)

Входная плата: свободная цена от 100 рублей.

Запись на мероприятие по тел. 52-98-20.

Мероприятие проводится с учетом всех мер профилактики в условиях 75-процентной заполняемости зала.