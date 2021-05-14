Курянку, которая убила знакомого на Сумской, будут судить

Трагедия произошла в одной из многоэтажек Фото: Из архива КП.

СК передал в суд дело против 30-летней жительницы Курска, которую обвиняют в убийстве.

По версии следствия преступление произошло ночью 12 декабря 2020 года в одной из квартир на улице Сумской Курска.

- Между обвиняемой и ее знакомым после распития спиртного произошел конфликт. В ходе его женщина взяла в руку кухонный нож и нанесла мужчине несколько ударов в грудь и шею. От полученных травм он скончался на месте, - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.