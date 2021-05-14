Под Курском на обочине дороги нашли сумку с мертвым новорожденным

СК выясняет подробности Фото: Из архива КП.

14 мая поступило сообщение об обнаружении рядом с проезжей частью Курск-Льгов-Рыльск трупа новорожденного, предположительно мальчика, сообщает СУ СК региона.

По этому факту Суджанский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводит доследственную проверку.

- В ходе осмотра места происшествия установлено, что вдоль обочины проезжей части в сумке обнаружен труп новорожденного с явно выраженными гнилостными изменениями, - сообщили в СК.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.