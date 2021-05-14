Наибольшее число новых ковид-больных зарегистрировано в Курске и Железногорске

Курск по-прежнему лидирует по приросту больных ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Наибольший прирост заболевших ковид по муниципалитетам за последние сутки зарегистрирован в Курске - 33 пациента и в Железногорске - десять новых пациентов.

По данным оперштаба на 8:30 14 мая с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 37 376 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 64 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 757 курян. В том числе за последние сутки - четыре женщины 61, 71, 83, 84 года.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.