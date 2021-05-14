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Здоровье14 мая 2021 20:51

Наибольшее число новых ковид-больных зарегистрировано в Курске и Железногорске

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Курск по-прежнему лидирует по приросту больных ковид

Курск по-прежнему лидирует по приросту больных ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Наибольший прирост заболевших ковид по муниципалитетам за последние сутки зарегистрирован в Курске - 33 пациента и в Железногорске - десять новых пациентов.

По данным оперштаба на 8:30 14 мая с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 37 376 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 64 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 757 курян. В том числе за последние сутки - четыре женщины 61, 71, 83, 84 года.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Коронавирус Covid-19