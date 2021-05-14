В Курске вручили премии «Семьям года»

Заявки на участие в конкурсе подали 18 семей Фото: Светлана ВОЛКОВА

14 мая прошла церемония вручения премии главы Курска «Семья года», сообщили в мэрии города.

Премия вручается впервые. Заявки на участие подали 18 семей. Пять стали победителями в четырех номинациях: «Я горжусь своей семьей», «Молодая семья», «7Я», «Счастливый дом».

Сейчас в Курске проживает более 84 тысяч семей с детьми, в которых воспитываются не только родные, но и приемные дети, из них свыше 35 тысяч молодых семей. Ежедневно в городе создаются пять новых семей и рождается десять курян.