В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 759 курян

В регионе сохраняется режим повышенной готовности по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 759 человек, на ИВЛ – 46 (7 – инвазивная, 39 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 8:30 14 мая с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 37 376 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В томчисле 64 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 757 курян. В том числе за последние сутки - четыре женщины 61, 71, 83, 84 года.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.