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Общество14 мая 2021 20:11

Курские ковид-стационары получили биотехнологический препарат "Артлегиа"

Лекарство предназначено для лечения пациентов с коронавирусом среднетяжелой формы
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Всего поступило 650 упаковок

Всего поступило 650 упаковок

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ковидные стационары Курской области получили 650 упаковок отечественного биотехнологического препарата «Артлегиа». Это лекарственное средство предназначено для лечения пациентов с коронавирусом среднетяжелой формы. Поставка осуществлена производителем препарата на бесплатной основе, пояснили в администрации региона.

- Этот препарат входит во временные методические рекомендации Минздрава РФ. Используется он для предотвращения цитокинового шторма. На практике мы видим улучшения у пациентов, препарат способствует их скорейшему выздоровлению. Однако напоминаю, что наиболее эффективной защитой от заболевания является вакцинация, – рассказал главный внештатный инфекционист комитета здравоохранения Курской области Олег Девянин.