Заполняемость зала в курском цирке из-за ковид ограничили

Новую программу в цирке можно посмотреть до 30 мая Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский цирк возобновил представления после перерыва в 14 месяцев. Первые представления прошли 8 и 9 мая.

Жонглеры, эквилибристы, акробаты оживляют на манеже события Великой Отечественной войны Фото: Светлана ВОЛКОВА

Теперь в каждые выходные дни для курян доступна программа «Салют Победы». Это цирковой военно-патриотический спектакль народного артиста России Анатолия Марчевского. Жонглеры, эквилибристы, акробаты оживляют на манеже события Великой Отечественной войны. Труппа будет гостить в Курске до 30 мая.

Представление можно посмотреть в выходные Фото: Светлана ВОЛКОВА

Пока в связи с эпидемиологической обстановкой в цирке не работает буфет. Во время представлений соблюдаются все требования Роспотребнадзора: заполняемость зала не более 75%, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, регулярная обработка помещений.