До 1 июня в Курской области снимут некоторые ограничительные меры по ковид

Ограничения снимаются частично Фото: Светлана ВОЛКОВА

Решением оперштаба с 21 мая возобновляют свою деятельность сухие бассейны в детских развлекательных центрах.

С 1 июня с 75% заполняемостью могут работать детские игровые комнаты. Остальные действующие ограничительные меры по ковид в регионе сохраняются.

Как сообщала ранее КП, в Курскую область поставлено 145 267 доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, это 144 457 доз «Спутника V» и 810 доз вакцины «ЭпиВакКорона», сообщили в администрации региона.

Первым компонентом привито в регионе 121 627 человек, полностью завершили вакцинацию 101 293 курянина.