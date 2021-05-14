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Здоровье14 мая 2021 19:59

До 1 июня в Курской области снимут некоторые ограничительные меры по ковид

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Ограничения снимаются частично

Ограничения снимаются частично

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Решением оперштаба с 21 мая возобновляют свою деятельность сухие бассейны в детских развлекательных центрах.

С 1 июня с 75% заполняемостью могут работать детские игровые комнаты. Остальные действующие ограничительные меры по ковид в регионе сохраняются.

Как сообщала ранее КП, в Курскую область поставлено 145 267 доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, это 144 457 доз «Спутника V» и 810 доз вакцины «ЭпиВакКорона», сообщили в администрации региона.

Первым компонентом привито в регионе 121 627 человек, полностью завершили вакцинацию 101 293 курянина.

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