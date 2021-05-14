В Курской области готовы прививать от ковид до пяти тысяч человек ежедневно

90% поступающей в Курскую область вакцины сразу же расходуется Фото: Из архива КП.

Инфраструктурно регион готов прививать до пяти тысяч человек ежедневно, сообщает администрация региона.

- 90% поступающей в Курскую область вакцины сразу же расходуется, - добавили в обладминистрации.

Как сообщала ранее КП, в Курскую область поставлено 145 267 доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, это 144 457 доз «Спутника V» и 810 доз вакцины «ЭпиВакКорона», сообщили в администрации региона.

Первым компонентом привито в регионе 121 627 человек, полностью завершили вакцинацию 101 293 курянина.