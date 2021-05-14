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Общество14 мая 2021 19:50

29 мая в Курской области стартует летняя оздоровительная кампания

Персонал загородных лагерей проверят на ковид
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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К программе кэшбека планируют подключиться пять курских лагерей

К программе кэшбека планируют подключиться пять курских лагерей

Фото: Светлана ВОЛКОВА

29 мая в Курской области стартует летняя оздоровительная кампания, сообщили в Доме Советов.

- Сейчас проходят проверки летних лагерей. К приему детей их готовили в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Всем сотрудникам оздоровительных учреждений и педагогам рекомендовано привиться от коронавируса. Перед открытием смен персонал загородных лагерей проверят на ковид, - сказали в обладминистрации.

Прорабатывается механизм возврата 50% от стоимости путевки. К программе кэшбека планируют подключиться пять курских лагерей.