В Курске открылась садовая ярмарка

На ярмарке можно купить посадочный материал, семена, комнатные цветы Фото: Светлана ВОЛКОВА

У гипермаркета «Линия» на улице Энгельса свою продукцию предлагают полтора десятка участников, сообщили в администрации региона.

- Мы представляем наш семейный мини-питомник. У нас есть петунии, бархатцы, магнолии, гортензии. Эта ярмарка очень актуальна: весна, природа пробуждается. Люди очень активно покупают цветы, хотят экспериментировать, высаживать новинки. Думаем еще в Курской Коренской ярмарке поучаствовать, – рассказала одна из участниц Ирина Подчилимова.

Посетители приобретают посадочный материал, семена, комнатные цветы, товары для дачи и ландшафтного дизайна, получают консультации от продавцов по уходу за растениями. Ярмарка продлится и в выходные дни – 15 и 16 мая.