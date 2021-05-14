Курского школьника наградили за помощь в тушении пожара

Огонь тушили пожарные вместе с добровольцами Фото: Светлана ВОЛКОВА

Восьмиклассник Советской средней школы №2 Алексей Дремайлов награжден за помощь в тушении пожара на территории Волжанского сельсовета, сообщили в МЧС. Пожар вспыхнул утром 13 апреля в деревне Волжанец. В деревне на большой площади горел луг.

В этот день в Алексей вместе с мамой был в гостях у своей тети.

Потушить огонь долго не удавалось. Пламя могло перейти на жилые дома. Огонь тушили пожарные вместе с добровольцами, в числе которых был и курский школьник. Он носил воду из ближайшего водоема и сильно вымок. Взрослые пытались отправить его домой, чтобы он согрелся. Но мальчик не уходил.

Только убедившись, что пламя потушено, Алексей пошел домой.