Курского школьника наградили за помощь в тушении пожара

Огонь тушили пожарные вместе с добровольцами
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Восьмиклассник Советской средней школы №2 Алексей Дремайлов награжден за помощь в тушении пожара на территории Волжанского сельсовета, сообщили в МЧС. Пожар вспыхнул утром 13 апреля в деревне Волжанец. В деревне на большой площади горел луг.
В этот день в Алексей вместе с мамой был в гостях у своей тети.
Потушить огонь долго не удавалось. Пламя могло перейти на жилые дома. Огонь тушили пожарные вместе с добровольцами, в числе которых был и курский школьник. Он носил воду из ближайшего водоема и сильно вымок. Взрослые пытались отправить его домой, чтобы он согрелся. Но мальчик не уходил.
Только убедившись, что пламя потушено, Алексей пошел домой.