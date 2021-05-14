При открытии расчетного счета Сбер предлагает предпринимателям Черноземья выгодные условия

В Центрально-Черноземном банке Сбербанка анонсировали старт пилотного проекта, выгодного для представителей бизнес-сообщества. В его рамках предпринимателям при открытии расчетного счета предложены пакеты услуг, которые включают финансовые и нефинансовые сервисы экосистемы Сбера, а также бесплатные бонусы от партнеров банка.

Сервисы помогут предпринимателям сосредоточиться на развитии бизнеса, а часть повседневных забот возьмет на себя банк. К примеру, клиенты на протяжении всего периода сотрудничества со Сбером смогут бесплатно пользоваться такими популярными сервисами как «Юрист для бизнеса», «Электронный документооборот» от СберКорус, «Бухгалтерия для ИП» от СберРешений и Работа.ру.

Сбер также поможет своим клиентам с ведением бухгалтерии, отправкой отчетности, поиском сотрудников и даже с решением многих юридических вопросов. И это все в дополнение к существенным скидкам на банковские сервисы по расчетно-кассовому обслуживанию.

Как отметила директор Управления продаж малому бизнесу Центрально-Черноземного банка Сбербанка Елена Липатова, сегодня для клиентов, занимающихся бизнесом, предоставляется множество выгодных услуг.

– Сбер – больше чем банк. Став нашим клиентом, предприниматель получает доступ ко всем сервисам экосистемы. При этом, открыв счет и подключив пакет услуг, некоторыми из сервисов можно будет пользоваться бесплатно. Например, «Легкий старт» позволит предпринимателю сэкономить на открытии счета, на услугах юриста, бухгалтерии, подборе сотрудников и отправке отчетности. Это уникальное предложение на рынке, которым мы предлагаем воспользоваться всем предпринимателям Черноземья, – пояснила Елена Липатова.

Кстати, клиентам доступны три пакета услуг с сервисами экосистемы Сбера. Среди них – «Легкий старт», «Набирая обороты» и «Полным ходом». Каждый по-своему будет интересен предпринимателям, вне зависимости от того, на какой стадии развития он находится и каковы его масштабы. При этом клиенты Сбербанка в Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Курской и Орловской областях получат расширенные возможности в рамках пакетов услуг и смогут пользоваться сервисами абсолютно бесплатно.