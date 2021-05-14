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Происшествия14 мая 2021 14:03

В поселке Солнечном под Курском нашли 19 боеприпасов

Снаряды пролежали в земле со времен войны
Яна ШЕЛЕСТ
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Саперы изъяли две авиабомбы, пять артиллерийских снарядов, семь минометных мин и пять взрывателей

Саперы изъяли две авиабомбы, пять артиллерийских снарядов, семь минометных мин и пять взрывателей

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В поселке Солнечном Золотухинского района обнаружили 19 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщили в ГУ МЧС. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Саперы изъяли две авиабомбы, пять артиллерийских снарядов, семь минометных мин и пять взрывателей. Опасные боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.

Спасатели напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112».

ЧП