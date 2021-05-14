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Здоровье14 мая 2021 13:43

После вакцинации коронавирусом заболели 168 курян

Об этом сообщили на заседании оперштаба
Яна ШЕЛЕСТ
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Не зарегистрировано ни одного случая тяжелых последствий после вакцинации

Не зарегистрировано ни одного случая тяжелых последствий после вакцинации

Фото: Из архива "КП"

После прививки коронавирусом заболели 168 курян, сообщил на заседании оперштаба руководитель курского Роспотребнадзора Олег Климушин. Главный санитарный врач отметил, что куряне заболели, когда у них еще не успел сформироваться иммунитет.

Не зарегистрировано ни одного случая тяжелых последствий после вакцинации. Олег Климушин призвал всех сделать прививку.

Больницы Курской области поэтапно возвращаются к доковидному режиму работы. С 12 мая изменился порядок маршрутизации экстренных пациентов в лечебные учреждения.

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