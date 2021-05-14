Курян ждут дождливые выходные

Днем кратковременные дожди, местами с грозой и градом Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 14 мая и в течение суток в Курской области будут облачно. Ночью без существенных осадков, местами туман. Днем кратковременные дожди, местами с грозой и градом. Ветер южный, ночью 5-10, днем 7-12, при грозах местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +8…+13 ºС, днем +20…+25 ºС.

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. Управляя автомобилем на скользкой дороге, следует избегать резких поворотов и торможений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».