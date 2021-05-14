По традиции вода затопила все низменные участки улиц Фото: Яна ШЕЛЕСТ

14 мая утром на Курск обрушился сильный ливень. Местами прошел крупный град. Стихия бушевала 15 минут, но доставила курянам массу неудобств. Особенно пострадали автомобилисты.

По традиции вода затопила все низменные участки улиц. В Железнодорожном округе на улице Республиканской разлилось огромное озеро, в котором практически утонули несколько машин.

Под железнодорожными мостами на Станционной образовалась огромная пробка из-за трех заглохших в воде легковушек. На Запольной водяные потоки превратились в огромную реку. Ситуацию усугубило ДТП на Красном Октябре.

На Дзержинского водой смыло установленные дорожными рабочими знаки. Под мостами на Сумской пригодилась бы байдарка.