С 17 мая в Курске начнутся гидравлические испытания

Энергетики просят жителей с пониманием отнестись ко временным неудобствам Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 17 мая в Курске начинаются гидравлические испытания теплосетей. В первый день опрессовка стартует на трубопроводах в зоне ООО «ТГК», спустя сутки – в зоне ТЭЦ-1 и котельной п. Искра. Испытания остальных участков пройдут уже летом, сообщили в «Квадре».

Энергетики просят жителей с пониманием отнестись ко временным неудобствам и соблюдать необходимые меры предосторожности: не подходить к местам проведения земляных работ, надземным трубопроводам и тепловым камерам.

На время опрессовки будет приостановлена подача горячей воды в следующих районах:

- в зоне котельной ООО «ТГК» с 17 по 21 мая (завокзальная часть Железнодорожного округа),

- в зоне котельной п. Искра с 18 по 20 мая,

- в зоне ТЭЦ-1 с 18 по 31 мая (Сеймский и часть Центрального округов).

Список адресов, попадающих в зону отключений горячей воды на время опрессовок:

https://www.kursk.quadra.ru/customers/otklucheniya_gvs/?clear_cache=Y

Справки можно получить по телефонам 39-48-68 и 39-48-88.