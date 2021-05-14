С 17 мая в Курске начнутся гидравлические испытания

Энергетики просят жителей с пониманием отнестись ко временным неудобствам
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
С 17 мая в Курске начинаются гидравлические испытания теплосетей. В первый день опрессовка стартует на трубопроводах в зоне ООО «ТГК», спустя сутки – в зоне ТЭЦ-1 и котельной п. Искра. Испытания остальных участков пройдут уже летом, сообщили в «Квадре».
Энергетики просят жителей с пониманием отнестись ко временным неудобствам и соблюдать необходимые меры предосторожности: не подходить к местам проведения земляных работ, надземным трубопроводам и тепловым камерам.
На время опрессовки будет приостановлена подача горячей воды в следующих районах:
- в зоне котельной ООО «ТГК» с 17 по 21 мая (завокзальная часть Железнодорожного округа),
- в зоне котельной п. Искра с 18 по 20 мая,
- в зоне ТЭЦ-1 с 18 по 31 мая (Сеймский и часть Центрального округов).
Список адресов, попадающих в зону отключений горячей воды на время опрессовок:
https://www.kursk.quadra.ru/customers/otklucheniya_gvs/?clear_cache=Y
Справки можно получить по телефонам 39-48-68 и 39-48-88.